Fiction Doc 3 nelle tue mani con Luca Argentero trama cast

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lapiù attesa di Rai 1 sta tornando. 11 Gennaio 2024 in prima serata su Rai 1 ritorna laconDoctue, la terza stagione. Ricordiamo che i primi due episodi sono stati visti in anteprima il 18 e 19 dicembre al cinema. Puoi rivedere le puntate di tutte le stagioni su Rai Play.Un colpo di pistola che ha squarciato la sua vita. Andrea Fanti, primario di Medicina Interna al Policlinico Ambrosiano di Milano, è stato vittima di questo drammatico evento. Sebbene abbia sopravvissuto, il risveglio dal coma ha portato con sé una rivelazione devastante: gli ultimi dodici anni della sua esistenza si sono dileguati nel nulla, come se non avessero mai avuto luogo. La fine del matrimonio, l’inizio di una nuova relazione con ...