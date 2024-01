FIAT Topolino | tornano gli incentivi statali E si può prendere | in leasing | a 33 euro al mese

Fiat festeggia il centesimo anni versario della Disney con cinque esemplari unici della Topolino dedicati a Mickey Mouse. Tanto per sgombrare il ... (gqitalia)

Qui dove un tempo venivano collaudate le automobili FIAT ora sono in mostra queste 5 one-off, ispirate all'eroe dei fumetti che ha dato il nome alla ... (ilgiornale)

...MINI - MITSUBISHI - NISSAN - OPEL - PEUGEOT - RENAULT - SEAT - SKODA - SMART - SSANGYONG - SUBARU - SUZUKI - TESLA - TOYOTA - VOLKSWAGEN - VOLVO OFFERTEGENNAIO 2024 Nuova600...Citroën Ami e(che è in vendita anche come Opel Rocks ) hanno segnato un passo importante nella diffusione delle piccolissime elettriche. La versione con il Double Chevron ha conquistato addirittura ...Motore elettrico da 156 Cv con batterie da 51 kWh. Passiamo ai raggi x la nuova Fiat 600 elettrica: com'è fatta, come va su strada, qual è la sua reale autonomia e quali solo i suoi pregi e difetti ...Topolino punta a togliere alla Citroen Ami lo scettro di quadriciclo leggero più venduto, con prenotazioni hanno toccato vette altissime. Da oggi si può prendere con un canone di appena 33 euro al mes ...