Festa in provincia di Latina per il 110 anni di nonna Vita Italia Diliberto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Un giorno speciale, l’ennesimo verrebbe da dire, per la signora, che ieri ha festeggiato il suo compleanno numero 110. Un evento importante per la comunità di Aprilia dove risiede colei che è la seconda donna più anziana del Lazio. La signora risiede presso la casa di riposo per anziani Villa Sihem, ed a farle visita anche le istituzioni, col vice sindaco di Aprilia Vittorio Marchitti, l’assessore ai Servizi Sociali Veronica Napolitano e il consigliere comunale Vincenzo La Pegna; un recond di longevità per, che risulta tra le prime dieci persone più anziane d’. Nata a Tunisi il 1 Gennaio 1914, apriliana d’adozione, la signoraè ospite della struttura di Sihem Zrelli. Ieri ha potuto ...