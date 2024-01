Ferrari | incubo Vasseur | Mekies può contattare tutti i fuoriclasse di Maranello!

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Faceva un caldo boia alla fine di luglio quando, per parlare in santa pace con Fred, riparammo per un pranzo al Montana, il che è pur sempre un bel modo di soffrire. Tra le cose che il team ...

Leclerc non può credere ai suoi occhi : il pilota monegasco si appresta a vivere un altro 2024 da incubo . Non ci sono davvero possibilità Il Mondiale ... (ilveggente)

... effettivamente un po' di gente se n'era andata (disgraziatamente anche Laurent Mekies che lo stesso Vasseur aveva definito " una colonna della"), ma in tanti sarebbero arrivati a ......alla biglietteria dell'Acquario Concerto di capodanno Limitatamente all'area di piazza Dee ... che, come oramai tutti sappiamo, sono un veroper gli animali che vivono nelle nostre case ...L'ex direttore sportivo, ora in Alpha Tauri, comincia ad assumere i colleghi della Rossa: il primo è Matassa. Adesso serve proprio che la Scuderia reagisca ...L'ex direttore sportivo, ora in Alpha Tauri, comincia ad assumere i colleghi della Rossa: il primo è Matassa. Adesso serve proprio che la Scuderia reagisca ...