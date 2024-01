Federico Massaro sulla cotta che si è preso al Grande Fratello | “Non posso fingere che una persona non mi piace | se mi piace”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nella Casa delha confidato a Fiordaliso di provare emozioni molto forti per unain particolare. Si tratta di Anita Olivieri, nei confronti della quale il modello non ha mai nascosto un forte interesse. Tuttavia, Anita non sembrerebbe ricambiare i sentimenti die anzi, come ha lasciato intendere più volte, sembrerebbe essere già impegnata. Il ragazzo però non ha alcuna intenzione di arrendersi, dicendosi determinato nel voler continuare a conoscere la coinquilina, che ha scelto di portare in suite. Parlando con la ‘zia’ della Casa del suo interesse per la Olivieri, il modello è stato messo in guardia dalla cantante, preoccupata chepotrebbe stare davvero male dopo l’ennesimo rifiuto. “Da quando sei tornato ...

Stefano Miele elitigano nella Casa del Grande Fratello . Durante la serata di ieri lo stilista si trovava in bagno e il modello ha incominciato a dargli fastidio. Lite tra Stefano eal GF ...Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra due concorrenti. Stiamo parlando del modelloe la new entry Stefano Miele che, a poche ore dall' uscita di scena di Beatrice Luzzi , si sono resi protagonisti di un'accesa discussione .e Stefano Miele ai ferri ...Il percorso di Federico, come quello di tutti i concorrenti, è pieno di alti e bassi. In questo momento, il ragazzo si sente più propenso a isolarsi piuttosto che desideroso di interagire con il grupp ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1375 partners, to show you relevant ads based on your i ...