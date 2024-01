FdI | Ruotolo Pd | ' classe dirigente impresentabile | Meloni l' ha plasmata'

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "non può fare la strigliatina di orecchie ai suoi che non si rendono conto di stare al governo, perché è lei che ha plasmato ladel suo partito". Lo ha detto Sandro, membro della segreteria nazionale del Pd, a Radio Giornale Radio. "Delmastro è quello che ha rivelato i segreti come sottosegretario alla giustizia, Lollobrigida ferma i treni e parla di sostituzione etnica, c'è il caso La Russa, Donzelli, Fazzolari, il viceministro che si mette il vestitino nazista. È unache ha plasmato lei e che non ha fatto ancora i conti con il passato, con il fascismo, con il razzismo.fa parte di questa storia, che è una storia di impresentabili”, ha aggiunto.

