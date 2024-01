Famosa cantante esclusa da Sanremo polemizza | “Colpiscono più i nomi degli esclusi rispetto agli ammessi”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Fabio Rovazzi, Ditonellapiaga, Jalisse, Marcella Bella, Gaia, Irene Grandi, Giusy Ferreri, Achille Lauro, Aka7even… Sono moltissimi i cantantidall’edizione 2024 del Festival die tutti, bene o male, lo hanno accettato con sportività. O quasi. C’è però una– che non ho citato – che è statae che non l’ha presa bene. Sto parlando di Alexia che fra le pagine del Corriere della Sera si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe. Ladi Happy in primis ha ammesso di essere una delle “escluse” da Amadeus e poi ha aggiunto: “Sono in ottima compagnia.di più i...

Elodie in questi giorni sta subendo critiche e attacchi da ogni dove; non è la prima volta che la cantante è oggetto di polemica. In passato anche ... (donnapop)

Se Taylor Swift ha detto di no a Meghan Markle, un’altra famosissima cantante ha rifiuta to l’invito di Kate Middleton . In un’intervista alla BBC ... (biccy)

Diventatain tutto molto come attrice, interpretando la giovane Camilla Parker - Bowles - sì,... Beh, l'intera canzone!', ha commentato lacon People. A cui ha svelato anche l'incontro ...... Irene utilizza due molto efficaci, che arrivano da antichi saperi popolari , la propoli e l' erisimo , la'erba dei cantanti', per voce e gola. Infine ladice che per lei è ...Amici, Alberto Urso sorprende svelando quale famosissimo personaggio l’ha aiutato nella sua carriera. Il cantante vincitore della ...Particolare raccontato arrivato dai social in queste ore che riguarda Alessandra Amoroso. La cantante è stata mandata via da un ristorante.