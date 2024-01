Falso elenco sullo scandalo Epstein | Hudson-Odoi costretto a smentire | “Mai stato su quell’isola”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Una lista di sportivi, modelli, politici con la scritta ‘’s Island Visitors’. Sui social l’diventa virale e per tanti utenti sembra trattarsi proprio del file desecretato sui personaggi pubblici che hanno avuto a che fare (anche come semplici conoscenti e che quindi non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini) con il miliardario condannato per reati sessuali. In realtà, l’è un. Si tratta, come spiega il Daily Mail, della lista dei primi vip positivi al Covid nei primi mesi del 2020. Tra questi anche il calciatore del Nottingham Forest, Callum(positivo a marzo 2020) che sul suo profilo Instagram èquella che a tutti gli effetti è una “assurdità”. “Ho visto ...