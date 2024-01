FA Cup 2023 2024 | il Tottenham piega il Burnley nel finale | servirà il replay tra Brentford e Wolves

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Basta un gol di Pedro Porro a dieci minuti dalla fine alper superare il terzo turno di FA Cupal termine di una partita molto combattuta contro il. AlHotspur Stadium l’esterno spagnolo evita ilalla squadra di Postecoglou, che fatica e non poco a creare trame di gioco e alla fine deve accontentarsi di un successo di misura e di corto muso. Davanti a oltre sessantamila spettatori, i Coys non si scompongono e passano nelcon Porro chela resistenza degli ospiti. Deve soffrire, ma alla fine contava vincere e il Fulham porta a casa il passaggio del turno: basta un 1-0 a Craven Cottage contro il debole Rotherham, decisivo un gol di De Cordova-Reid su assist di Wilson al 24? del primo tempo. ...

Abbiamo interrogato i nostri redattori per farci (e farvi) consigliare film del 2023 da recuperare , non solo tra quelli più in vista e sulla bocca di ... (movieplayer)

Da La Creatura di Gyeongseong a Castaway Diva fino a My Demon : il 2023 è stato un anno ricco di produzioni di qualità per la sezione K-Drama di ... (movieplayer)

Si apre oggi in Val Martello , in Italia, la quarta tappa dell’IBU Cup 2023 -2024 di Biathlon : nelle uniche short individual della stagione si ... (oasport)

Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Burnley , match valevole per il terzo turno della FA Cup 2023 / 2024 . Dai trentaduesimi di finale entrano in ... (sportface)

Le formazioni ufficiali di Tottenham - Burnley, match valevole per il terzo turno della FA/2024. Dai trentaduesimi di finale entrano in scena anche i club di Premier League, con gli Spurs che cercheranno in tutti i modi di sfruttare il fattore campo per proseguire nella ...L'Aou di Cagliari contribuisce alla campagna regionale di vaccinazione autunno - inverno/2024 ... Le prenotazioni devono essere effettuate tramite ilRegionale.FA CUP - E' un super gol di Pedro Porro a regalare al Tottenham l'1-0 sul Burnley che evita il replay e manda gli Spurs al 4° turno di FA Cup. Avanti ...Tottenham - Burnley: ecco le formazioni ufficiali della sfida del terzo turno di FA Cup 2023/24 in programma alle 21.