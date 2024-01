F1 | la rivelazione di Toto Wolff | “A Las Vegas ho fatto un torto a Sainz | ma avevo i miei motivi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Distanti anni luce dal dominio del binomio Red Bull-Max Verstappen, Mercedes e Ferrari si sono date battaglia fino all’ultima gara di Abu Dhabi per il secondo posto nel Mondiale costruttori 2023 di Formula Uno. Alla fine la scuderia anglo-tedesca ha avuto la meglio per soli 3 punti sulla Rossa, anche grazie ad un episodio controverso avvenuto durante il penultimo round stagionale a Las. Carlosebbe infatti la sfortuna di danneggiare pesantemente la sua SF-23 all’inizio della prima sessione di prove libere centrando in pieno un tombino non fissato perfettamente. Lo spagnolo dovette scontare poi dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP, perché i meccanici della Scuderia di Maranello furono costretti a sostituire la power-unit sforando il limite stagionale di due batterie., team ...