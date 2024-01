F1 | Frederic Vasseur su Verstappen | “2023 pazzesco | proveremo a mettergli pressione”

Max Verstappen ha dominato in lungo ed in largo il Mondiale di Formula Uno 2023 ed è, ovviamente, anche il grande favorito in vista della prossima ... (oasport)

Di certo, in ogni caso, e questa è la notizia più bella, l'anno vissuto daal timone ha molto tranquillizzato il clima interno e rafforzato la collaborazione tra i due piloti, quanto ...Con le tempistiche per ingaggiare tecnici di valore e vederli all'opera si è già misurato, nel 2023,. Tra gli accordi contrattuali e l'effettiva operatività nel ruolo , i tempi risultano essere molto dilatati in Formula 1. E' un aspetto che ritorna nelle considerazioni di James Key, ...La Ferrari 2024 ha dato le prime confortanti risposte. Ma questo non basta. Anzi. Flavio Briatore torna a parlare e dà una stoccata all'attuale team principal della Ferrari, ...Il countdown sul r innovo del contratto in Ferrari per Charles Leclerc e Carlos Sainz è iniziato da prima di Natale e ogni giorno potrebbe essere quello buono, visto che di certo c’è che i due sono be ...