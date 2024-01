Eugenio Colombo vuole entrare al Grande Fratello | “Voglio riprendermi Greta Rossetti!”

L'ex tronista racconta della breve relazione avuta con la gieffina. Un rapporto che si è trasformato diventando poi un'ottima ...04/01/2024 - 10:23 Venerdì 5 gennaio 2024 al Barlume di Marina di Carrara (MS) per il party Lumen torna un dj guest d'eccezione, ovvero. Già protagonista al mixer nello scorso ottobre '23, è originario di San Giorgio a Cremano (Napoli), è un artista della console ormai davvero esperto, con un grande seguito. Solo su ...Eugenio Colombo vuole tornare con Greta Rossetti: "Pronto ad andare al Grande Fratello per riprendermela!", ecco le rivelazioni "shock".Striscia positiva per il Grifone con l'arbitro lariano a dirigerlo: due vittorie ed un pareggio in gare ufficiali, una vittoria in amichevole ...