Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 gennaio 2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 3 delè prevista alle ore 20 di. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

La bambina, figlia di genitori separati, si trovava in compagniapadre per trascorrere le ... Questo fenomeno coinvolge padri di variesociali , senza distinzione di sorta. L'uccisione ...ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi venerdì 5 Gennaio 2024: i numeri vincenti Ultime notizieLotto,SuperEnalotto eMillion Day Estrazione Million ...Volendo riassumere in breve la trama di Saltburn, il film di Emerald Fennell tra i più chiacchierati del momento, si potrebbe dire pressappoco così: un ragazzo di modesta estrazione sviluppa un' osses ...saranno stabiliti qualche ora prima dell'estrazione. Quest'anno, secondo le stime, sono stati venduti circa 6,6 milioni di biglietti, un dato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Si tratta ...