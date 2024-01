Estetista Cinica | il fondo Peninsula entra in VeraLab Il brand delle fagiane targato Fogazzi ora vale 130 mln

Elodie, glitter e ciglia lunghissime: il make - up per l'evento con l'X Leggi anche › L'Unione Europea dice addio a glitter e microplastiche nel beauty. Quali sono le ...... di Kess (in redazione è molto apprezzato il suo mascara) o di VeraLab , il marchio dell'. Per un profumo, consigliamo la gift card di 50 ml , il negozio che vende quello che è stato ...Bresciana, classe 1974, ha fondato VeraLab: «Hanno detto che il Comune era caduto in basso facendomi fare da sponsor all'albero in piazza Duomo, sono rimasta male». Il primo salone in via Paolo Giovio ...Ancor prima della proclamazione, venerdì sera si è tenuto il mega party di laurea dell’influencer napoletano Sasy Cacciatore, ceo del termine coniato sui social ...