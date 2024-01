Esplode petardo | 15enne ferito al volto a Tor Sapienza

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Tragedia sfiorata poco dopo le 18 di oggi in via Giorgio Morandi, nella periferia romana di Tor, dove unè rimastoala causa di un. Il ragazzo ha raccolto da terra i fuochi d'artificio inesplosi e, quando ha provato ad accenderli, sono scoppiati ferendolo al. Il ragazzo è stato portato, scortato dai carabinieri, prima al pronto soccorso del Policlinico Casilino e, dopo le prime cure, trasall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Monte Sacro per chiarire l'effettiva dinamica.

Raccoglie petardo da terra ed esplode, ferito 15enne a Roma Il petardo inesploso sarebbe scoppiato nelle mani del ragazzino mentre lo riaccendeva. Una gazzella dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, ...

Il ragazzo avrebbe raccolto da terra alcune micce inesplose e le avrebbe accese. I carabinieiri indagano sulla dinamica dell'accaduto ...