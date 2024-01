Esistono pasti gratis con la Cina? Il caso di Asti

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 gennaio 2024)nei rapporti tra Stati, specie tra quelli che non condividono né i valori né la visione per il futuro dell’ordine globale? Adviaggi(mai smentiti) inper il sindaco Maurizio Rasero. E potrebbero esistere anche insegnanti di cinese, sempre offerti dal Partito/Stato. Raccontando all’edizione locale del giornale La Stampa di essere stato invitato a portare i saluti ai festeggiamenti di Pechino per il capodanno, il primo cittadino ha annunciato “un progetto con il ministero dell’Istruzione di Nanyang”, con la qualesi è gemellata lo scorso 2 maggio, giorno in cui si festeggia nella cittadina piemontese il santo patrono (per l’occasione il centro cittadino era addobbato a festa con ...