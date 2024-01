Epifania | oltre 40% bimbi ha carie | ‘sì a calza Befana ma zuccheri non siano abitudine’

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Cioccolatini, caramelle gommose, carbone zuccherato: ladella, con tutto il suo dolce contenuto, non mancherà tra le sorprese di tantissimi bambini la mattina dell’. “Si può soprassedere sull’abuso di dolciumi in un’occasione speciale come questa, ma il consumo abituale di alimenti zuccherati è una minaccia per la salute dei denti, anche di quelli da latte. Sebbene sia destinata a cadere, infatti, anche la dentatura dei più piccoli può essere colpita dalla”, si spiega su ‘Dottore, ma è vero che…?’, il sito-antibufale della Federazione degli Ordini dei medici. Ne soffre più del 20% dei bambini intorno ai 4 anni e il 43% dei più grandi. Laneinon è semplice da riconoscere, ma con l’aiuto del pediatra e dell’odontoiatra e seguendo ...

... non mancherà tra le sorprese di tantissimi bambini la mattina dell'. 'Si può soprassedere ...a curare l'igiene sin da piccoli, 'la raccomandazione più importante è limitare cibi e bevande ...Il weekend dell'con maltempo in Italia Il fine settimana si annuncia, secondo le ... Neve anche a quote collinari La neve cadrà a quote collinari in Piemonte edi 700 - 800 metri altrove. ..."Gli ottimi risultati sul fronte del turismo e della mobilità ottenuti dal nostro assessore Remo Santini sono motivo di orgoglio per Forza Italia: due settori che grazie all'impegno profuso, stanno ce ...Nel programma melodie della tradizione e brani di grandi autori, di secoli diversi e differenti Paesi del mondo ...