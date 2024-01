Epifania in padel | torneo regionale in memoria di Renato Scanu

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sabato 6 gennaio 2024, sui campi delclub Santa Lucia - via Crespellani, n. 3A, Cagliari - si tiene "in- In ricordo di",per giornalisti, politici e ...

Sabato 6 gennaio 2024, sui campi delclub Santa Lucia - via Crespellani, n. 3A, Cagliari - si tiene "in- In ricordo di Renato Scanu", torneo regionale per giornalisti, politici e amministratori pubblici e privati. L'Ussi dedica l'evento a Renato Scanu, radiocronista di Carbonia, ...... rispettivamente, il + 4 e 10% fino all'. La montagna protagonista in questa stagione, ma ... come, quest'anno, i mondiali di scherma, gli europei di sport equestri, la Premier di, le gare ...Il 6 gennaio si gioca a Cagliari un torneo regionale per giornalisti, politici e amministratori pubblici e privati in ricordo del radiocronista scomparso ...Il riccionese campione di beach tennis premiato dalla sindaca Angelini e dall’assessore allo sport Imola. Attualmente è il numero 21 nel ranking mondiale ...