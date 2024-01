Emergenza migranti | Musk furioso | pesante attacco contro il presidente

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024), in merito a questa vicenda sono arrivate le considerazioni da parte di Elon: quest’ultimo ha attaccato duramente ilUna vicenda, quella dei, che continua ad essere di dominio mondiale. Unache difficilmente può essere sconfitta. I Paesi europei e non solo stanno facendo di tutto per fermare questo fenomeno che non cessa ad arrestarsi. In merito a questo argomento ha voluto esprimere il proprio pensiero anche un personaggio noto e che è molto lontano dal mondo della politica, visto che si occupa decisamente di altro. Da come avete potuto intuire stiamo parlando di Elon, uno degli uomini più ricchi al mondo. Elondice la sua sulla questione(Ansa Foto) ...