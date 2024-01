Emergenza criminalità a Santa Maria Capua Vetere | Aveta e Crisileo scrivono al Prefetto

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024). «Il territorio sammaritano non può essere lasciato in balia di gruppi di criminali: è necessaria una risposta urgente e ferma da parte delle istituzioni». Lo afferma Raffaele, capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle”, che ha scritto con il consigliere Italouna lettera in tal senso alGiuseppe Castaldo. «Hanno destato non poca preoccupazione – spiega– gli episodi delinquenziali verificatisi nella nostra città durante le festività di Natale e di Capodanno. Il bilancio è drammatico, con un ferito a morte, risse, accoltellamenti, oltre che l’incendio (di origine ancora non precisata) di un chioschetto bar. Qualunque sia la matrice di questi episodi o la provenienza dei loro ...