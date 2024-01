Elvis Presley torna sul palco come ologramma e parte in tour

Con questa pellicola, in particolare, Jacob Elordi - già noto per il suo ruolo in Euphoria e per aver interpretatonell'ultimo film di Sofia Coppola, Priscilla - ha raggiunto un ...'Un tributo di nuova generazione alla leggenda musicale che è', ha spiegato l'amministratore delegato di Layered Reality Andrew McGuinness., il "Re del rocknroll" Ultimo ...Elvis Presley tornerà sul palco grazie ad un ologramma e all'intelligenza artificiale, lo spettacolo debutterà a Londra nel 2024 e poi ci sarà un tour in diverse città tra cui Las Vegas, Tokyo e Berli ...Elvis Presley tornerà a esibirsi sul palco grazie a un ologramma e all'intelligenza artificiale, come è già successo con lo spettacolo virtuale degli Abba e lo show postumo di Whitney Houston.