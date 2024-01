Elezioni Russia | ecco i candidati che competeranno con Putin

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 15 il 16 17 Marzo si terranno lepresidenziali in. La commissione elettorale nazionale ha oggi registrato i primi dueche si troveranno a competere con Vladimir: Leonid Slutsky del Partito Liberal Democratico nazionalista e di Vladislav Davankov del Partito del Nuovo Popolo. Per, che domina la politica russa dal 2000, non rappresentano una sfida. D’altronde il Partito comunista ha fatto il nome e proposto Nikolai Kharitonov come candidato, ma la commissione elettorale nono lo ha registrato formalmente. Ancora, la commissione si è rifiutata di accettare la candidatura di Yekaterina Duntsova, nome presentato da un gruppo di sostenitori. Ha poi anche respinto l’appello della Duntsova sulla decisione contraria della commissione. L'articolo proviene da Italia Sera.