Elche-Girona sabato 06 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tsygankov e Yangel Herrera non recuperano

Leggi su infobetting

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Come se ormai non potesse fare diversamente, ilcontinua a regalare serate da sogno alla sua gente e prova ad ingannare per più tempo possibile la razionalità e la logica: i catalani sono ancora primi, appaiati al Madrid, grazie all’incredibile vittoria contro l’Atletico Madrid, ottenuta nel finale e che spedisce i Colchoneros a -10. InfoBetting: Scommesse Sportive e