‘Echo’ | Vincent D’Onofrio e «il miglior Kingpin» | Alaqua Cox «guerriera come Maya»

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 gennaio 2024) C’è tantissima attesa per Echo, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ dal 10 gennaio. Tutti e 5 gli episodi dello show saranno immediatamente disponibili e scommettiamo che saranno in molti ad immergersi nell’universo e nella storia diLopez, alter ego di Echo. Un’eroina sui generis anche nei fumetti: apparve per la prima volta in Daredevil (vol. 2) n. 9, uscito a dicembre del 1999, e vanta origini nativo americane, oltre a essere uno dei pochi eroi sordi della Marvel. Nel Marvel Cinematic Universe a interpretarla èCox, apparsa già in Hawkeye (2021). «è una donna indigena sorda che ha una famiglia biologica e una famiglia adottiva. – esordisce subito in conferenza l’attrice – Sta provando a riconnettersi con la sua famiglia dopo aver scoperto che la sua famiglia adottiva, e in particolare suo zio, l’ha ...