Ecco chi sono i veri nemici di Giorgia Meloni | il retroscena sui mandarini

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Avrebbe dovuto essere una sorta di resa dei conti. Dopo aver rimandato l'appuntamento per due volte, la presidente del consiglio sarebbe stata finalmente interrogata dai giornalisti, molti dei quali ostili. Nel frattempo, a gravare sul suo partito, si era aggiunto il caso del “pistolero” Emanuele Pozzolo. Gli ingredienti perché la conferenza stampa più attesa degli ultimi anni finisse male perc'erano quindi tutti. Incluso lo stato di salute dell'interessata, che si è presentata smagrita, pallida ed afflitta da una tosse insistente. Se qualcuno dei presenti aveva in mente di ironizzare sulle sue assenze o di farle domande sul motivo di quei due appuntamenti saltati, ha dovuto trovare in fretta argomenti migliori. Quello che si è chiuso tre ore e due minuti dopo (nuovo record di durata del rito collettivo) è stato comunque un one-woman ...