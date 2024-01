“È venuto giù tutto” Tragedia sfiorata | terribile frana sul Garda | tutto bloccato

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) I Nella tarda serata di ieri, giovedì 4 gennaio, si è verificata un’altralungo il versante bresciano del, finendo per invadere la statale 45 bis Gardesana Occidentale all’altezza di Limone in direzione Riva (km 103+300), nei pressi del quattro stelle Hotel Splendid Palace, chiuso fuori stagione. Fortunatamente non vi sono stati feriti, mentre la circolazione è stata interrotta. Una nuovadunque lungo la tratta che costeggia il, in direzione Riva, dopo quella del 16 dicembre scorso che si era abbattuta nel tratto del comune di Tremosine. Fortunatamente, anche questa volta,: non vi sono stati feriti. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco di Salò, le forze dell’ordine e il sindaco di Limone. Chiusa temporaneamente, in entrambi i ...