“È una notizia bellissima” Simona Ventura | nuova felicità dopo l’annuncio del matrimonio

... che con il senno del poi si è rivelatomagnifica congiuntura calcistica - astrale - verrebbe ... Laha fatto inorridire molti. Ma come, si sono chiesti, abbiamo un giovane campione e il suo ...AGI - 'Un 'ottimaper le famiglie italiane: l'inflazione in Italia è al minimo in Europa , pieno successo del '... commenta Confesercenti innota. 'Come segnala l'Istat, infatti, a dicembre ...È guerra dichiarata in casa Delon: l’iconico attore francese, 88 anni, ha sporto denuncia contro il figlio Anthony per diffamazione.A rendere pubblica la notizia è stato Christophe Ayela, avvocato di ...Dagli antichi babilonesi a Marilyn Monroe, una carrellata di spunti per chiarire quello che vogliamo (o non vogliamo) dal 2024.