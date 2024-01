È stata Ilary Blasi a ispirare Belen Rodriguez a parlare dei tradimenti di De Martino

A Viva Rai2 lo showman ha ironizzato sul docufilm Unica di Ilary Blasi . Poi, arriva anche un commento sulla sua partecipazione al Festival come ... (ilgiornale)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

L’attesa è finalmente finita. Il conto alla rovescia per il docufilm Netflix “Unica” in cui Ilary Blasi racconta retroscena e dettagli sulla ... (ilfattoquotidiano)

Francesco Totti : "Con Ilary cerco un nuovo equilibrio". Sul calcio : "La Roma è stata la mia vita". E su Spalletti : "Ho sbagliato anche io - legame profondo"

"Per me sono più importanti i gregari dei numeri dieci. Nei novanta minuti sono loro decisivi. Senza gli uni non ci sarebbero gli altri. Pensa a ... (feedpress.me)