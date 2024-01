È morto l' ex ministro Giulio Santagata | fu tra i fondatori dell' Ulivo

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 5 gennaio 2024), economista ed ex parlamentare tra i, èa 74 anni a Modena. Nato a Zocca nel 1949, nel 2001 è stato eletto per la prima volta alla Camera con La Margherita. Nel 2006 ha aderito al gruppo. Ha inoltre fondato e diretto a Bologna la Fabbrica del Programma, per L'Unione. Nel secondo esecutivo del Governo Prodi è statoper l'Attuazione del programma, fino al 2008. Di recente aveva avuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.