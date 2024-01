E’ morto Giulio Santagata | fondatore dell’Ulivo e ministro con Prodi

(Di venerdì 5 gennaio 2024): "Grande dolore, perdo un amico carissimo" E'oggi a Modena all'età di 74 anni. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Originario di Zocca,è stato uno dei fondatori dell'Ulivo, stretto collaboratore di Romanoe protagonista della stagione dei governi di centrosinistra. Ex parlamentare, eletto per la

