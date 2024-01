È morto Giulio Santagata | aveva 74 anni Al governo con Prodi e tra i fondatori dell’Ulivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Addio a. L’ex ministro èa 74a Modena. Parlamentare per tre legislature, dal 2001 al 2013, venne eletto per la prima volta alla Camera con La Margherita e fu anche tra ide L’Ulivo. Amico di Romano, fece parte del suo secondonel 2006. Economista, nativo di Zocca, nel febbraio 2005 fondò e diresse a Bologna la Fabbrica del Programma, per L’Unione. Nelfu infatti ministro per l’attuazione del programma, fino al 2008. Nel 2018 partecipò alla nascita della lista Italia Europa Insieme, dopo il ritiro di Giuliano Pisapia e del suo progetto Campo progressista. Di recenteavuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue ...