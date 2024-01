“È il talento più forte” | arriva in Serie A | c’è l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ore già di grande fermento inA a pochi giorni dall’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Diversi sono i club che hanno messo a segno già i primi colpi, alcuni di essi anche sorprendenti. Il calciomercato in Italia ha regalato già i primi colpi, per società che hanno l’esigenza di rafforzarsi in vista della seconda parte della stagione. Al quasi giro di boa del campionato, la classifica parla chiaro ormai per tutte e gli obiettivi sono chiari per buona parte delle squadre dellaA, motivo per cui diventa di vitale importante operare sul mercato per assicurarsi colpi importanti per il prosieguo della stagione. Per quanto riguarda i top club, tra le società più importanti che si sono mosse in queste ore di mercato ci sono sia il Napoli che il Milan, tra i due club che hanno più necessità di ritrovare nuova linfa dalle ...