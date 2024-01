Dwayne Johnson dice stop ai blockbuster | Voglio fare film che contino

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo aver fatto divertire il pubblico con commedie ed'azione,aspira a dare una svolta alla propria carriera e ildi Benny Safdie è il punto di partenza.è pronto a dare una svolta alla propria carriera di attore lasciandosi alle spalle iper puntare a ruoli più impegnativi e seri. L'ex campione della WWE noto soprattutto per i suoicomici o ricchi di azione, ha detto di voler esplorareche trattino di "lotta e sofferenza". Come ha annunciato di recente,reciterà presto in The Smashing Machine, biopic su Mark Kerr, leggenda dell'MMA fighter e pioniere della UFC. La pellicola prodotta dallo studio indipendente A24 sarà scritta e diretta da Benny ...

Svolta autoriale per Dwayne Johnson che tornerà alle origini, il combattimento sul ring, per interpretare il campione di MMA Mark Kerr in The ... (movieplayer)

Dwayne Johnson , detto The Rock, ricrea un iconico meme per Natale regalando una risata ai suoi fan. Dwayne Johnson ha ricrea to un iconico meme per ... (movieplayer)

L'ex wrestler, noto come The Rock, ha dichiarato: 'Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che ...è pronto a dare una svolta alla propria carriera di attore lasciandosi alle spalle i blockbuster per puntare a ruoli più impegnativi e seri . L'ex campione della WWE noto soprattutto ...Dopo aver fatto divertire il pubblico con commedie e film d'azione, Dwayne Johnson aspira a dare una svolta alla propria carriera e il film di Benny Safdie è il punto di partenza.L'ex wrestler Dwayne Johnson, noto come The Rock, ha dichiarato: "Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano" ...