Duello in tv Meloni-Schlein | chi vincerà?

AGI - Un punto per Elly Schlein: in casa pd l'apertura della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, viene recepita come una vittoria nella corsa ... (agi)

ha raccolto la sfida di Elly Schlein, meglio così', dicono fonti parlamentari mal celando la soddisfazione per quello che appare come l'inizio di un '' tutto al femminile destinato a ...Non mi sono mai sottratta", dice. Parte subito la trattativa per il. Sky Tg24 e Porta a porta sono i primi a prendere contatti con i due staff. "Siamo lieti della disponibilità di ...Candidarsi alle Europee «sarebbe una cosa utile e interessante», lo ha detto ieri in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, aggiungendo in verità che una ...di Andrea Tramonte “Per noi il candidato in Sardegna resta Solinas”, dice il vicesegretario della Lega, Andrea ...