Due donne uccise nell' Agrigentino | una era semi carbonizzata

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - I cadaveri di due, originarie della Romania, sono stati trovati all'alba all'interno di due abitazioni di Naro,. Una delle due, quasi, è stata trovata in un appartamento in Cortile Avenia che era stato dato alle fiamme. Successivamente è stato trovato il corpo di un'altra donna in un'abitazione di via Vinci, non molto distante dal primo. La vittima sarebbe stata uccisa ed è stata trovata in una pozza di sangue. I carabinieri hanno fermato per accertamenti alcuni connazionali delle vittime.