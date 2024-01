Due donne uccise nell' Agrigentino | un fermo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto ildi indiziato di delitto di un 24enne accusato del duplice omicidio e del vilipendio del cadavere delleromene trovatequesta mattinae loro abitazioni di Naro, distanti poche centinaia di metri. Si tratta del giovane connazionale sospettato fin dal primo momento dopo avere chiamato i soccorsi. L'indagato, durante l'interrogatorio, nel quale è stato assistito dall'avvocato Diego Giarratana, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La svolta è arrivata dopo una giornata di indagini durante la quale, come sottolineano gli inquirenti, è stato grande il contributo dalla comunita' romena. Il duplice omicidio sembra maturato in un contesto di degrado e scaturito da un episodio accaduto durante un festino ad alto tasso alcolico. Il ...

C'è un indagato per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, in provincia di Agrigento , in ... (tg24.sky)

C'è un indagato per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, in provincia di Agrigento , in ... (tg24.sky)

omicidi nella stessa notte e nello stesso quartiere, Sant'Erasmo, a Naro, nell'Agrigentino. Le vittime sonoromene: Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, quattro anni più giovane. A impressionare sono anche le modalità dell'uccisione: una sarebbe stata accoltellata ferocemente, tanto da essere ...Accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere non ha risposto al pm. Gli omicidi nella notte. Un cadavere è stato bruciato. L'altra vittima è stata accoltellata con violenzaSvolta nel duplice omicidio delle due donne avvenuto a Naro in provincia di Agrigento. É stato infatti fermato un giovane romeno di 24 anni, accusato di aver ucciso le due donne connazionali Maria Rus ...Una è stata accoltellata con violenza inaudita e trovata in una pozza di sangue in casa, messa a soqquadro; l'altra sarebbe stata prima uccisa e poi messa su una poltrona e data ...