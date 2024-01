Due donne uccise bestialmente | arrestato un uomo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Delia Zarniscu è stata trovata accasciata su un fianco sul divano del suo soggiorno, immersa in una scena raccapricciante, con un televisore che le schiacciava la testa. I segni evidenti di una lotta disperata riportavano la crudeltà dell’assassino. A circa duecento metri di distanza, in un’altra casa, giaceva Maria Russ, con gran parte del corpo segnato da gravi ustioni. Era distesa a terra, con il volto rivolto verso l’uscita, come se avesse tentato di scappare dopo essere stata incendiata dall’aggressore mentre era incosciente su una poltrona. Questi sono stati i drammatici ritrovamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco a Naro, nell’Agrigentino, dove le prime duein Sicilia nel 2024 sono state scoperte. Delia Zarniscu, 58 anni, cittadina rumena residente da vent’anni in Sicilia, e Maria Russ, connazionale di quattro anni più ...

C'è un indagato per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, in provincia di Agrigento , in ... (tg24.sky)

Accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere non ha risposto al pm. Gli omicidi nella notte. Un cadavere è stato bruciato. L'altra vittima è stata accoltellata con violenzamassacrate , nelle proprie abitazioni, poco distanti una dall'all'atra in un piccolo paese dell'Agrigentino, Naro . La scoperta poco prima dell'alba. La prima, Delia Zarniscu , 58 anni, era ...Una è stata accoltellata con violenza inaudita e trovata in una pozza di sangue in casa, messa a soqquadro; l'altra sarebbe stata prima uccisa e poi messa su una poltrona e data ...AGRIGENTO (ITALPRESS) – Due donne di origine rumena sono state ritrovate morte questa mattina a Naro, in provincia di Agrigento, in due distinti ...