Due donne trovate morte in due case diverse a Naro | una era carbonizzata

giallo a Naro, cittadina in provincia di Agrigento, dove due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse oggi 5 gennaio 2024. Il primo ... (europa.today)

I corpi sono stati rinvenuti in due abitazioni diverse, uno era in un lago di sangue. Sconvolte le persone che hanno visto la scena (ilgiornale)

Duplice femminicidio: due donne sono state trovate morte a Naro (Agrigento), in due abitazioni diverse. Il corpo di una delle vittime, la 57enne Maria Russ, è carbonizzato. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del... Delia Zarniscu e Maria Rus erano amiche fin dal loro arrivo in Italia. Zarniscu era sposata con un uomo italiano, così come la figlia di Maria Rus, la seconda vittima trovata carbonizzata in casa. I... Agrigento, 5 gen. (askanews) - Due donne sono state trovate morte a Naro, in provincia di Agrigento. Erano prive di vita non lontane l'una dall'altra. La prima, carbonizzata, in Cortile Avenia, la...