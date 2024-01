Due convegni da evitare E una chicca su Gentiloni contro Degni

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Al direttore - Sarebbe bastato telefonarmi per scoprire che né Mediaset, né Bianca Berlinguer mi hanno mai chiamato né offerto un contratto. Se mai accadesse sarei in ogni caso costretto a rifiutare. Non perché pensi che le colpe dei padri ricadano sui figli, o perché non sia piacevolmente colpito dalle scelte di Pier Silvio Berlusconi o ancora perché non stimi molti colleghi che lavorano lì. Ma proprio perché, visto il mio impegno di cronista e saggista sulle vicende del fondatore Silvio Berlusconi, un mio contratto potrebbe essere da qualcuno (sbagliando) equivocato. E questo sarebbe un guaio perché penso che i giornalisti non debbano solo essere indipendenti, ma anche apparire tali. Tanto che nel 2018 rifiutai la direzione del Tg1 per non farmi mettere addosso una casacca gialloverde. Per questo ora, come del resto accadeva fino a qualche anno fa quando di tanto in tanto ero ospite ...