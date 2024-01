Dragusin Napoli | oggi l’agente in Italia È un affare complicato ma si può fare Corsport

(Di venerdì 5 gennaio 2024)in. È unma si può. Lo scrive il Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano e Eleonora Trotta. Ecco cosa scrive il. Il Tottenham non si è ritirato Florin Manea, il procuratore di, atterrain, incontrerà il Genoa per avere chiarimenti sulla situazione di, rispettosamente lascerà che sia la società a indirizzare il mercato ma da ieri in poi ha cominciato a strizzare l’occhio ai campioni d’. Il Tottenham non è sparito, il suo fascino è fastidiosa concorrenza, ma ilva di fretta. La richiesta che ...

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, sul suo sito personale afferma il Napoli continua a lavorare per due colpi molto importanti da inserire in ... (terzotemponapoli)

Novità importante di Calciomercato in casa Napoli : forte pressing per soffiare al Genoa Dragusin, e avere la meglio sul Tottenham Novità ... (calcionews24)

Il Napoli nelle ultime ore sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a Radu Dragusin, difensore del Genoa in rampa di lancio dopo ... (ilmattino)

, tutto su. Fiorentina, piace Beste . Roma, duello col Frosinone per Huijsen . Genoa, piace Henry del Verona per sostituire Puscas . Juventus, Arsenal su Vlahovic . Sirene inglesi per ...Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di ieri è andato in scena un contatto tra l'entourage die ilper provare a superare lo scoglio dei diritti di immagine. ...“Napoli scatenato: Dragusin dice sì”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il difensore del Genoa apre e Samardzic su avvicina. Avanza anche Soumarè". Al centro ampio sp ...Continua la ricerca di un difensore in casa Napoli. Secondo quanto riporta Tuttosport ... Oltre al centrale gigliato, gli azzurri starebbero seguendo con molta attenzione anche Radu Dragusin, che ...