Dragusin al Napoli | ore decisive | “Un azzurro lo ‘spinge’ a dire sì”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Cambiano nuovamente i piani sul fronte Radu. Il tutto, in maniera positiva per il, date le ultime rivelazioni da parte del quotidiano. Un vero e proprio sprint quello intrapreso dalfronte mercato nelle ultime 12 ore. Dopo l’arrivo di Mazzocchi in quel di Castel Volurno, con conseguente annuncio atteso nelle prossime ore, gli azzurri hanno infatti inserito la quinta marcia anche nella trattativa Samardzic, tornata ormai in fase di conclusione dopo la riapertura improvvisa degli scorsi giorni. All’ombra del Vesuvio si ha quindi avuto il tempo anche per fantasticare in ottica Soumare, grazie all’indizio fuori uscito la scorsa sera, ma è latoche i tifosi azzurr possono ora vivacemente esultare. Il pressing attuato dai partenopei sul centrale rumeno potrebbe infatti aver portato i propri ...