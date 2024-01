Dopo 11 anni Oscar Pistorius torna libero

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Reo di aver ucciso la fidanzata, Reeva Steenkamp, da oggi, 5 gennaio, è un uomo11di carcere, scontati per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, l’ex campione paralimpico è in libertà vigilata. Oggi, è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretori.si trova ora nella villa dello zio Arnolda Waterkloof, ricco quartiere di Pretoria., prima dell’incidente aveva fatto la storia dell’atletica paralimpica. Era diventato il primo disabile a gareggiare a Londra 2012.l’omicidio venne condannato a 13nel novembre 2017. Ora non potrà violare la libertà vigilata, bere alcolici e di rilasciare ...