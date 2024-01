Donne trovate morte ad Agrigento | una delle figlie | Ho visto mia madre carbonizzata

I corpi sono stati rinvenuti in due abitazioni diverse, uno era in un lago di sangue. Sconvolte le persone che hanno visto la scena (ilgiornale)

C'è un indagato per la morte delle due donne rumene trovate all'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, in provincia di Agrigento , in ... ()

C'è un indagato per la morte delle duerumeneall'alba di oggi senza vita nelle loro abitazioni a Naro, in provincia di Agrigento, in abitazioni poco distanti l'una dall'altra. L'uomo è accusato di duplice omicidio e ...Chi sono le due vittime Sono state intanto identificate le duemorte: si tratta di Delia Zarniscu , 54 anni e Maria Rus , 58 anni, entrambe romene. Le vittime vivevano a Naro da qualche ...NARO – Proseguono le indagini sulle due donne trovate morte oggi, alle prime luci dell’alba, a Naro (Agrigento). Sebbene ancora non sia stato ricostruito un quadro preciso di quanto accaduto, sono ...PALERMO (ITALPRESS) – “Un gesto ignobile che non possiamo accettare”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia del furto nel reparto di oncoematologia ped ...