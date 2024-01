Donna rapinata in strada da uomo con il volto coperto

Leggi su anteprima24

Una rapina ai danni di una donna di 34 anni è stata commessa ieri sera qualche minuto prima delle 22 in via Vittime di Nassiriya in città. Un uomo con il volto travisato da un passamontagna ed armato di una pistola, avvicinatosi improvvisamente alla donna, le ha intimato di consegnarle il portafoglio contenente una somma in contante per circa 30 euro, carta di credito e documenti. Portato a termine il colpo l'uomo si è allontanato a bordo di una Fiat Grande Punto in attesa nei pressi e guidata da un complice. Immediatamente la vittima della rapina ha avvertito i Carabinieri: una gazzella si è subito mossa sulle tracce dei rapinatori, ma le ricerche non hanno al momento avuto dato esito.