Domenica l’evento conclusivo del concorso ‘Disegna la tua Benevento’ 

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti7 gennaio 2024 le vacanze natalizie di chiuderanno con un pomeriggio dedicato alIa promozione della cultura, del libro, della lettura. Da un canto l’iniziativa di Graus edizioni con il dono a tutti i “passanti” di un libro tratto dall’albero realizzato dall’editore nel foyer del Teatro Comunale di Benevento; dall’altrodel“Disegna la tua Benevento Libr-Aria”, promosso dal Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche in collaborazione con l’Associazione per i Diritti degli Anziani – ADA – sezione di Benevento.si colloca nell’ambito delle attività promozionali di Benevento “città che legge” 2023, ed è inserito nel progetto per la candidatura di Benevento a capitale italiana del libro. “Disegna la tua ...

... orari, prenotazioni, calendario eventi e novità dell'...di omaggio a Gianni Rodari portato in scena dalla compagnia'arca di ... in scenamattina in doppia replica alle ore 10 e 11.30 "...è in collaborazione con Avis Rimini - Associazione ... mentre, in chiusura, si terrà il concerto della Tnt Rock (...