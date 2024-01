Doccia gelata per il Napoli | brusca frenata per l’obiettivo a centrocampo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sembrava fatta e invece le ultime indiscrezioni vedonoper ilallontanarsi: le ultime sul calciomercato delOramai la strategia delappare piuttosto chiara: puntellare durante questo calciomercato di gennaio quei ruoli apparsi carenti durante la prima parte di stagione. Con un focus su difesa e. Il vice Di Lorenzo è arrivato, con Pasquale Mazzocchi pronto a far rifiatare nell’eventualità il capitano azzurro. Poi si procederà a chiudere anche per un nuovo centrale di difesa, per ora i nomi in cima alla lista di Meluso e del resto della squadra di mercato azzurra sono Vitik dello Sparta Praga e Dragusin del Genoa. Ainvece ci sono da analizzare più fattori. Innanzitutto c’è da sostituire Elmas, già ceduto al Lipsia. Il ...