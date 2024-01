Diretta Juve - Salernitana 6 - 1 | Allegri vola ai quarti di finale | Inzaghi ko

Diretta Juve - Salernitana 6 - 1 : fantastico gol di Weah al 91' TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)

Diretta Juve - Salernitana 4 - 1 : autogol di Bronn al 75' TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)

Diretta Juve - Salernitana 3 - 1 : tris di Rugani al 54' TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)

Diretta Juve - Salernitana 2 - 1 : si gioca il secondo tempo - due cambi TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)