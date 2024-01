Dinosauri | resti fossili appartengono al tiranno nano e non al giovane tirannosauro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Due paleontologi statunitensi hanno scoperto che idi cui sono stati trovatinel 1942in realtà ai tiranni nani e non ai giovanisauri Il Tyrannosaurus rex continua a far parlare di sé in seguito alle analisi deieffettuate da Nicholas R. Longrich dell’università di Bath e Evan T. Saitta dell’università di Chicago. I due paleontologi statunitensi hanno condotto uno studio pubblicato su Fossil Studies in cui è stata dimostrata una nuova verità sui. Le tracce rinvenute nel Montana nel 1942ad adulti della specietyrannus lancensis (tiranni nani) e non a giovani T.rex. La teoria secondo cui ierano ...

