Didattica 4 0 | con “Impara Digitale” docenti e studenti a lezione di IA

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’anno scolastico in corso è definibile il primo dell’era ‘post-Chatgpt’: anche il mondo dell’educazione deve affrontare l’ondata di intelligenza artificiale generativa, contesto in cui sono moltissimi i campi di applicazione di questi strumenti, sia reali sia possibili, ma anche i potenziali rischi che ne derivano. Proprio per creare maggiore consapevolezza su questo tema e supportare le scuole nel processo di trasformazione che porterà a un uso più consapevole dell’Intelligenza Artificiale nei contesti educativi nasce il progetto di ricerca ‘ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale’, promosso e coordinato dal Centro studicon la partnership tecnica di edulia Treccani Scuola e ScuolaZoo. L’iniziativa è rivolta a, studentesse edelle scuole secondarie di secondo grado, che ...