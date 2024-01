Di Lorenzo lascia il Napoli? L’agente ritratta | “Non è vero”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilsta maledettamente faticando a ritrovare la forma perduta, tanti i protagonisti in calo, tra cui capitan Di. Domenica ilscenderà nuovamente in campo contro il Torino di Ivan Juric, una gara complicata, con i campioni d’Italia in carica alla disperata ricerca di punti, con una vittoria che manca dal 2 a 1 ottenuto contro il Cagliari. Nel mentre, Aurelio De Laurentiis, come aveva già anticipato nelle scorse settimane, è al lavoro per regalare a Walter Mazzarri un team più competitivo e tappare quei buchi,ti scoperti sin dalla scorsa estate. Pasquale Mazzocchi, è stato il primo innesto ufficializzato in casa, il polivalente terzino napoletano, convocato in nazionale la scorsa stagione, si è accasato sotto l’ombra del Vesuvio per circa 3 ...